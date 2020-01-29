Главный тренер "Милана" подвел итоги четвертьфинала Кубка Италии с "Торино"

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Главный тренер "Милана" подвел итоги четвертьфинала Кубка Италии с "Торино"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победный матч команды в четвертьфинале Кубка Италии с "Торино" (4:2 д.в.). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Благодаря победе в этой игре "россонери" прошли в полуфинал турнира, где встретятся с "Ювентусом". Эта стадия будет состоять из двух матчей.

"Невероятная игра. Во втором тайме мы не заслуживали того, чтобы проиграть. Игроки показали большое желание остаться в турнире. Заслуженно прошли дальше.

Мы встретимся с лучшей командой Италии, но их можно победить", - сказал Пиоли.

Отметим, что "Милан" выиграл 5 матчей подряд впервые за два года.

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