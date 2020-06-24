Главный тренер "Милана" рассказал о самочувствии Ибрагимовича
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, как чувствует себя травмированный Златан Ибрагимович.
Напомним, у 38-летнего шведа повреждения камбаловидной мышцы правой голени.
"Не знаю, сможет ли Ибрагимович выступить против "Ромы". Ему уже лучше, но занимается пока индивидуально. Он восстанавливается быстрее, чем ожидалось", - цитирует Пиоли L’Équipe.
Матч с "Ромой" состоится 28 июня.
Контракт футболиста с "Миланом" истекает в конце этого месяца, однако в соглашении присутствует опция продления еще на год.
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