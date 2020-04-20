Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Тренер решил покинуть команду после поражения в 4-м туре Высшей лиги от "Городеи", однако руководство попросило специалиста остаться, но он все равно решил уйти.

Скорее всего, его место займет Леонид Каучук.

"Динамо» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры", - говорится в сообщении.

Отметим, чемпионат Беларуси - единственный футбольный розыгрыш, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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