Главный тренер "Монако" рассказал о травме Мбаппе

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что травма нападающего Килиана Мбаппе не носит серьёзного характера.

"Ничего серьёзного. Думаю, через два-три дня он вернётся в строй" - цитирует Жардима L’Equipe.

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