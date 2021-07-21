Главный тренер московского "Динамо" рассказал о целях команды на сезон

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Главный тренер московского "Динамо" рассказал о целях команды на сезонФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился задачами команды на предстоящий сезон.

— Какие цели стоят перед "Динамо" в этом сезоне?

— У нас молодая команда. Первостепенной задачей для нас является развитие игроков и прогресс всей команды. Но не сомневайтесь, что мы очень амбициозно настроены, — цитирует Шварца Sport24.

Напомним, что "Динамо" сыграет против "Ростова" 23 июля в первом туре российской премьер-лиги.

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