Главный тренер "Нанта" Кристиан Гуркюфф подписал новый контракт с клубом

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Главный тренер "Нанта" Кристиан Гуркюфф подписал новый контракт с клубом

Главный тренер "Нанта" Кристиан Гуркюфф подписал новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2021 года.

Гуркюфф возглавил "Нант" летом 2019 года. После 19 туров чемпионата Франции клуб занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 29 баллов.

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