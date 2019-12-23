Главный тренер "Нанта" Кристиан Гуркюфф подписал новый контракт с клубом
Главный тренер "Нанта" Кристиан Гуркюфф подписал новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Christian Gourcuff jusqu'en 2021 !— FC Nantes (@FCNantes) 23 декабря 2019 г.
Le FC Nantes est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Christian Gourcuff, pour une saison supplémentaire. L’entraîneur des Jaune et Vert est désormais lié à l'octuple champion de France, jusqu’en 2021.https://t.co/iERVkp3unk
По данным источника, новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2021 года.
Гуркюфф возглавил "Нант" летом 2019 года. После 19 туров чемпионата Франции клуб занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 29 баллов.
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