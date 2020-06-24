Главный тренер "Нима" покидает свой пост

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Главный тренер "Нима" покидает свой пост

Главный тренер "Нима" Бернар Блакар покинет свой пост в ближайшее время.

Стороны договорились о расторжении контракта по общему согласию.

62-летний специалист возглавлял команду с 2015 года. За это время команда провела 175 матчей, одержав 75 побед и 39 ничьих.

Пока руководить первой командой будет помощник главного тренера Жером Арпино.

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