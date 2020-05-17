Главный тренер "Ньюкасла" Брюс высказался о возможном возобновлении сезона в АПЛ

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Главный тренер "Ньюкасла" Брюс высказался о возможном возобновлении сезона в АПЛ

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс высказался о возможном возобновлении сезона в АПЛ в июне.

Напомним, розыгрыш был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Пока неизвестно, когда настанет тот  момент, когда мы сможем собрать всех на поле. После возобновления тренировок 4-5 футболистов будут на поле заниматься фитнесом. Будем смотреть, справимся ли с вирусом.

На подготовку игроков нужно время, иначе они рассыпятся как карточный домик. У тренеров те же проблемы. Потребуется как минимум 6 недель. Не представляю, как мы можем начать раньше конца июня", передает слова Брюса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что возобновление АПЛ может быть отложено до 19 июня.

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