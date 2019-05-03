Главный тренер "Ньюкасла" в скором времени подпишет новый контракт с клубом
Наставник "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес заявил, что вступил в переговоры с руководством клуба о продлении контракта. Об этом сообщает The Guardian.
Соглашение 59-летнего специалиста с "Ньюкаслом" истекает этим летом.
"На этой неделе я разговаривал с Ли Чарнли (управляющий директор "Ньюкасла"). Когда у нас будет больше новостей мы все вам расскажем.
Я очень позитивно настроен. Я очень хочу, чтобы клуб развивался и занял то место, которое заслуживает", - сказал Бенитес.
Впервые испанец возглавил английский клуб весной 2016 года.
Завтра, 4 мая, подопечные Бенитеса сразятся с "Ливерпулем в рамках 37-го тура чемпионата Англии.
После 36 туров "Ньюкасл", имея в активе 42 очка, располагается на 13 месте в турнирной таблице АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14