Главный тренер "Ньюкасла" в скором времени подпишет новый контракт с клубом

Наставник "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес заявил, что вступил в переговоры с руководством клуба о продлении контракта. Об этом сообщает The Guardian.

Соглашение 59-летнего специалиста с "Ньюкаслом" истекает этим летом.

"На этой неделе я разговаривал с Ли Чарнли (управляющий директор "Ньюкасла"). Когда у нас будет больше новостей мы все вам расскажем.

Я очень позитивно настроен. Я очень хочу, чтобы клуб развивался и занял то место, которое заслуживает", - сказал Бенитес.

Впервые испанец возглавил английский клуб весной 2016 года.

Завтра, 4 мая, подопечные Бенитеса сразятся с "Ливерпулем в рамках 37-го тура чемпионата Англии.

После 36 туров "Ньюкасл", имея в активе 42 очка, располагается на 13 месте в турнирной таблице АПЛ.

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