Главный тренер "Олимпиакоса": "Краснодар" - сильная команда. Завтрашняя игра будет очень интересной"
Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш рассказал, чего ждет от ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром".
Напомним, первая встреча команд завершилась в пользу "Олимпиакоса" (4:0).
"Завтра нам предстоит встретится с сильным соперником на его территории. Стадио придаст уверенности "Краснодару", но бы должны быть готовы и показать хороший результат.
В первом матче наш соперник показал профессионализм, поэтому его нельзя недооценивать. Нужно принимать во внимание все достоинства и недостатки соперника. "Краснодар" - сильная команда. Завтрашняя игра будет очень интересной", - сказал Мартинш.
Матч "Краснодар" - "Олимпиакос" состоится завтра, 27 августа в Краснодаре. Начало - в 22:00 (мск).
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