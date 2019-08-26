Главный тренер "Олимпиакоса": "Краснодар" - сильная команда. Завтрашняя игра будет очень интересной"

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш рассказал, чего ждет от ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром".



Напомним, первая встреча команд завершилась в пользу "Олимпиакоса" (4:0).

"Завтра нам предстоит встретится с сильным соперником на его территории. Стадио придаст уверенности "Краснодару", но бы должны быть готовы и показать хороший результат.



В первом матче наш соперник показал профессионализм, поэтому его нельзя недооценивать. Нужно принимать во внимание все достоинства и недостатки соперника. "Краснодар" - сильная команда. Завтрашняя игра будет очень интересной", - сказал Мартинш.



Матч "Краснодар" - "Олимпиакос" состоится завтра, 27 августа в Краснодаре. Начало - в 22:00 (мск).

А еще: "Получили горький опыт": "Краснодар" в твиттере отреагировал на разгромное поражение от "Олимпиакоса"| http://soccernews.ru