Главный тренер "Оренбурга" Парамонов рассказал о ситуации в команде

Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов рассказал по поводу обстановки в команде, которая находится на карантине.



Напомним, десять представителей команды находятся в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.



"Согласно требованиям местного Роспотребнадзора, мы сидим на карантине с 23-24 июня до седьмого июля. Сегодня у нас взяли анализы, завтра всё будет готово. Насколько я понял, если анализы будут отрицательными, могут и раньше снять ограничения карантина.

Пока нет информации, как будет проходить игра с "Уралом". Наше руководство ведёт переговоры с Роспотребнадзором", - цитирует Парамонова "Чемпионат".



Матч 25-го тура РПЛ "Оренбург" - "Урал" должен состояться 1 июля. Начало - в 15:00 (мск).

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