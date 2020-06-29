Главный тренер "Оренбурга" Парамонов рассказал о ситуации в команде
Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов рассказал по поводу обстановки в команде, которая находится на карантине.
Напомним, десять представителей команды находятся в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.
"Согласно требованиям местного Роспотребнадзора, мы сидим на карантине с 23-24 июня до седьмого июля. Сегодня у нас взяли анализы, завтра всё будет готово. Насколько я понял, если анализы будут отрицательными, могут и раньше снять ограничения карантина.
Пока нет информации, как будет проходить игра с "Уралом". Наше руководство ведёт переговоры с Роспотребнадзором", - цитирует Парамонова "Чемпионат".
Матч 25-го тура РПЛ "Оренбург" - "Урал" должен состояться 1 июля. Начало - в 15:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22