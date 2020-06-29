Главный тренер "Оренбурга" Парамонов рассказал о ситуации в команде

Теги оренбург

Главный тренер "Оренбурга" Парамонов рассказал о ситуации в команде

Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов рассказал по поводу обстановки в команде, которая находится на карантине.

Напомним, десять представителей команды находятся в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

"Согласно требованиям местного Роспотребнадзора, мы сидим на карантине с 23-24 июня до седьмого июля. Сегодня у нас взяли анализы, завтра всё будет готово. Насколько я понял, если анализы будут отрицательными, могут и раньше снять ограничения карантина.

Пока нет информации, как будет проходить игра с "Уралом". Наше руководство ведёт переговоры с Роспотребнадзором", - цитирует Парамонова "Чемпионат".

Матч 25-го тура РПЛ "Оренбург" - "Урал" должен состояться 1 июля. Начало - в 15:00 (мск).

Не пропустите: "Оренбург" поместил 10 членов команды на карантин и ждет предписания Роспотребнадзора перед матчем с "Уралом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" подтвердила трансфер Артура в "Ювентус" по окончании сезона

"Барселона" подтвердила трансфер Артура в "Ювентус" по окончании сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов