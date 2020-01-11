Главный тренер "Оренбурга" рассказал о начале сборов команды в Белеке

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Главный тренер "Оренбурга" рассказал о начале сборов команды в Белеке

Главный тренер "Оренбурга" Константин Емельянов рассказал как прошла первая тренировка команды после зимней паузы.

Напомним, сейчас команда находится в на сборах в Белеке. В Турции "Оренбург пробудет" до 22 января. За это время клуб сыграет со "Слованом" и "Славией".

"Настроение в "Оренбурге" шикарное, по ребятам это видно - соскучились, сегодня охотно потренировались. Наш план - хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России. Сейчас нам предстоит нелегкий сбор, будем повышать функциональное состояние игроков" - сказал Емельянов в интервью клубной пресс-службе.

После 19 туров РПЛ "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице.

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