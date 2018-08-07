Главный тренер ПАОКа поделился ожиданиями от матча против "Спартака"

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Главный тренер ПАОКа поделился ожиданиями от матча против "Спартака"Главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу поделился ожиданиями от завтрашнего матча против московского "Спартака" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Нам удалось квалифицироваться в следующий этап главным образом потому, что мы играли в хороший футбол. Мы провели две хорошие игры, и у нас есть уверенность в своих силах. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда.

"Спартак" - это сплоченная, организованная команда, особенно когда у нее нет мяча. Она пытается играть высоко. Нам нужно будет иметь высокую степень концентрации и не дать возможностей сопернику. У них есть опыт, и они могут воспользоваться каждой ошибкой", - цитирует 49-летнего наставника ПАОКа Чемпионат.

Напомним,  Ивелин Попов намекнул, что "Спартак" в игре с ПАОКом устроит один гостевой гол. | soccernews.ru

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