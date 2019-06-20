Главный тренер "Порту" попросил клуб купить Зе Луиша
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что он является инициатором возможного приобретения кабовердийского нападающего "Спартака" Зе Луиша.
"Я просил купить Зе Луиша, а также других игроков. Он является одним из тех футболистов, о которых я говорил с руководством клуба. Такая была моя просьба к президенту", - приводит слова Консейсау Mais Fuutebol.
Ранее сообщалось, что "Порту" предложил за форварда восемь миллионов евро, но получил отказ. "Спартак", по разным данным, хочет получить за футболиста от 12 до 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20