Главный тренер "Порту" прокомментировал ситуацию с Касильясом

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау высказался о ситуации с голкипером Икером Касильясом, который в последнее время перестал попадать в стартовый состав команды.

"Игроки знакомы с моими требованиями. Они знают, что я требую стопроцентной отдачи на каждой тренировке. Я объяснил Касильясу, что всё дело в том, как он работает на тренировках. Мне следует быть последовательным в отношениях с футболистами. Если я буду делать для кого-то исключение, я потеряю контроль над командой. Я не могу себе этого позволить. Не могу закрыть глаза на то, как Икер тренировался в последнее время, и он это понимает" - цитирует наставника "драконов" Marca.

Стоит отметить, что Касильяс провёл на скамейке запасных три последних матча "Порту".

Также читайте: Агент: "Касильяс уходит из "Порту"? Это безумие". | http://soccernews.ru