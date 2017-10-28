Главный тренер "Порту" прокомментировал ситуацию с Касильясом

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Главный тренер "Порту" прокомментировал ситуацию с Касильясом

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау высказался о ситуации с голкипером Икером Касильясом, который в последнее время перестал попадать в стартовый состав команды.

"Игроки знакомы с моими требованиями. Они знают, что я требую стопроцентной отдачи на каждой тренировке. Я объяснил Касильясу, что всё дело в том, как он работает на тренировках. Мне следует быть последовательным в отношениях с футболистами. Если я буду делать для кого-то исключение, я потеряю контроль над командой. Я не могу себе этого позволить. Не могу закрыть глаза на то, как Икер тренировался в последнее время, и он это понимает" - цитирует наставника "драконов" Marca.

Стоит отметить, что Касильяс провёл на скамейке запасных три последних матча "Порту".

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