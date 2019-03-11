Главный тренер ПСЖ назвал причину вылета команды из Лиги Чемпионов
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель назвал вылет команды из Лиги Чемпионов несчастным случаем. Напомним, что парижский клуб по сумме двух встреч уступил "Манчестер Юнайтед" (2:0 - на выезде, 1:3 - дома).
"Мне сложно анализировать ответный матч. Тогда произошел несчастный случай. Да, люди говорят, что таких случае много в последние годы. Но со мной такое произошло впервые, и у меня нет объяснения. Мы доминировали на поле, но дважды допустили грубейшие ошибки. Арбитр также ошибся, когда использовал VAR.
Да, мы играли под давлением, но это нормально. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. Не стоит делать скоропостижных выводов. Порой надо принимать несчастный случай", - приводит слова Тухеля AFP.
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