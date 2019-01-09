Главный тренер ПСЖ высказался об Усмане Дембеле, выступающем за "Барселону"



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что он думает о французского нападающем "Барселоне" Усмане Дембеле. Ранее наставник работал с французом в дортмундской "Боруссии".

"Усман является прекрасным игроком, у которого огромный талант. Я наслаждался его талантом на каждой тренировке. Он немного псих, нам ничего не было скучно с ним. Если он сосредоточен, то может достичь всего, чего захочет.

Когда мы с ним встретились впервые, он сказал мне, что хочет играть в "Барселоне". Теперь он в этой команде", - приводит слова Тухеля AS.

21-летний Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии" летом 2017 года за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых пасов.

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