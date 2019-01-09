Главный тренер ПСЖ высказался об Усмане Дембеле, выступающем за "Барселону"

1 Теги барселонапсжусман дембелетомас тухель

Главный тренер ПСЖ высказался об Усмане Дембеле, выступающем за "Барселону"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что он думает о французского нападающем "Барселоне" Усмане Дембеле. Ранее наставник работал с французом в дортмундской "Боруссии".

"Усман является прекрасным игроком, у которого огромный талант. Я наслаждался его талантом на каждой тренировке. Он немного псих, нам ничего не было скучно с ним. Если он сосредоточен, то может достичь всего, чего захочет. 

Когда мы с ним встретились впервые, он сказал мне, что хочет играть в "Барселоне". Теперь он в этой команде", - приводит слова Тухеля AS.

21-летний Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии" летом 2017 года за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых пасов.

Не пропустите: "Барселона" через несколько дней может объявить об еще одном трансфере. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Думаю, что с этим Дембеле будут проблемы в любой команде. Его надо продавать Барсе по-любому, потому что рано или поздно, он Барсу подставит.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере

"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов