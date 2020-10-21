Главный тренер "Ренна" назвал лучшего игрока "Краснодара"
Главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан оценил игру голкипера "Краснодара" (1:1) Матвея Сафонова после ничейного матча в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
"Игроки отдали все силы. У нас было несколько возможностей поставить точку в матче, но не хватило эффективности. Также против нас был отличный вратарь, который был лучшим игроком "Краснодара", - приводит пресс-служба "Ренна" слова Стефана.
Напомним, 21-летний футболист в матче 1-го тура группового этапа с "Ренном" (1:1) совершил 7 сэйвов и помог команде не проиграть.
Не пропустите: "Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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