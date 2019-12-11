Главный тренер "Ротора" Менщиков покинул свой пост

Теги ротор волгоград

Главный тренер "Ротора" Менщиков покинул свой пост

49-летний специалист Игорь Менщиков покинул пост главного тренера "Ротора". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны пришли к обоюдному согласию по расторжению контракта. Менщиков заявил, что получил выгодное предложение от другого клуба.

"Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге", - сказал Меньщиков.

Отметим, что "Ротор" на данный момент является лидером турнирной таблицы ФНЛ.

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