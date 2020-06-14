Главный тренер "Ротора" прокомментировал информацию о своем увольнении

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич опроверг слухи о том, что он может покинуть команду, несмотря на выход в Премьер-лигу.

"Ротор" может сменить тренера после выхода в РПЛ? Я не представляю, о чем вы говорите. Кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство", - цитирует Хацкевича Sport24.

46-летний специалист возглавил "Ротор" в декабре 2019 года. Из-за пандемии коронавируса ФНЛ досрочно завершили, волгоградцы заняли первое место в турнирной таблице.

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