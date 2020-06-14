Главный тренер "Ротора" прокомментировал информацию о своем увольнении

Теги ротор волгоградалександр хацкевич

Главный тренер "Ротора" прокомментировал информацию о своем увольнении

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич опроверг слухи о том, что он может покинуть команду, несмотря на выход в Премьер-лигу.

"Ротор" может сменить тренера после выхода в РПЛ? Я не представляю, о чем вы говорите. Кардинальных решений еще не принимали ни мы, ни руководство", - цитирует Хацкевича Sport24.

46-летний специалист возглавил "Ротор" в декабре 2019 года. Из-за пандемии коронавируса ФНЛ досрочно завершили, волгоградцы заняли первое место в турнирной таблице. 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" лидирует в Англии по проценту собственных воспитанников в составе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов