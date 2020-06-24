Главный тренер "Ротора" рассказал, как команда готовится к выступлению в РПЛ в следующем сезоне

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал о подготовку команды к выступлению в РПЛ в следующем сезоне.

"Физиологию не обманешь. Первую неделю подготовки мы просим ребят, чтобы они работали по своему состоянию. Возрастная категория разная и состояния тоже разные. Так что здесь самое главное - первое время сдерживать эмоции от возвращения на поле.

Вели селекционную работу. Были на связи со спортивным и генеральным директорами. Было достаточно времени просмотреть игроков на те позиции, которые нам нужны. Просматривали все кандидатуры, что нам предлагали. Кто-то не подходит по своим профессиональным футбольным качествам, у кого-то очень высокая цена и зарплата. Мы все это учитываем. Не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав. Время самоизоляции потратили на просмотр и отбор футболистов", - цитирует Хацкевича пресс-служба клуба.

Напомним, что розыгрыш ФНЛ был досрочно завершен. По итогам 27 туров "Ротор" финишировал на первом месте.

Следующий сезон РПЛ должен начаться 2 августа, однако старт могут перенести на одну неделю.

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