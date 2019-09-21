Главный тренер "Рубина": "Во втором тайме на поле была только одна команда"

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо рассказал, что думает о разгромном поражении своей команды в матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:5). Об этом сообщает Sport24.

"Во втором тайме на поле была только одна команда. В первом мы что-то пытались, но после перерыва на поле был только "Зенит". Принципиально было проиграть 0:5 или 0:6? Не принципиально.

Когда играем с такими соперниками, нам очень тяжело. Но не надо сомневаться в том, что мы делаем. Надо двигаться вперед. Да, мы получили большой удар, но мы на верном пути. Имеем, что имеем. Если будем сомневаться, потеряем себя", - сказал тренер.

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 10 очками расположился на 10 позиции.

25 сентября казанский клуб встретится с "Химками" в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало матча - в 19:00.

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