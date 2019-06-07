Главный тренер Сан-Марино: "У России одна из лучших сборных в мире"

Теги россиясан-марино

Главный тренер Сан-Марино: "У России одна из лучших сборных в мире"

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла рассказал, чего ждет от отборочного матча Евро-2020 с Россией.

"Для нас было огромным достижением приехать сюда. Нам предстоит сыграть в одной из лучших команд в мире, они показали себя на ЧМ-2018. На поле будет битва. Многие думаюь, что это невыполнимая миссия, однако мы опровергнем это.

России я могу дать самую высшую оценку. Остается надеяться, что сборная России завтра будет играть не так яростно, как в последних матчах. Тогда нам будет чуть проще", - сказал Варрелла.

Встреча пройдет завтра, 8 июня в Саранске. Начало - в 19:00 (мск).

Не пропустите: УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Россия - Сан-Марино| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов