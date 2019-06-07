Главный тренер Сан-Марино: "У России одна из лучших сборных в мире"

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла рассказал, чего ждет от отборочного матча Евро-2020 с Россией.

"Для нас было огромным достижением приехать сюда. Нам предстоит сыграть в одной из лучших команд в мире, они показали себя на ЧМ-2018. На поле будет битва. Многие думаюь, что это невыполнимая миссия, однако мы опровергнем это.

России я могу дать самую высшую оценку. Остается надеяться, что сборная России завтра будет играть не так яростно, как в последних матчах. Тогда нам будет чуть проще", - сказал Варрелла.

Встреча пройдет завтра, 8 июня в Саранске. Начало - в 19:00 (мск).

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