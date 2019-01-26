Главный тренер "Сассуоло" прокомментировал уход Кевина-Принса Боатенга в "Барселону"
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби рассказал, что думает об уходе из команды полузащитника Кевина-Принса Боатенга. Об этом сообщает Football Italia.
"Уход Боатенга - большая потеря для "Сассуоло", мы часто опирались на него в тактическом смысли. Однако ему представилась такая возможность, поэтому мы решили отпустить его. Дума, это было правильно, дать попробовать ему.
Если "Барса" выбрала его, 21-летнего игрока, значит у многих других тоже есть шанс сделать большой шаг в карьере", - сказал Де Дзерби.
Напомним, Боатенг дебютировал в составе "Барселоны" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании с "Севильей" (0:2).
Клуб арендовал игрока на полгода за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за 8 миллионов.
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