Главный тренер Саудовской Аравии: "Любая команда с Месси в составе будет считаться главным претендентом на победу"

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Команда, которая имеет в своем составе Месси, всегда будет считаться главным претендентом на победу. Но у Аргентины также есть и другие отличные игроки", - приводит слова 50-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, сербский парикмахер делает прически с портретом Месси. | soccernews.ru