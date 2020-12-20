Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль рассказал о травме Ингса

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль сообщил, что форвард команды Дэнни Ингс получил травму в матче 14-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:1).

"Дэнни получил повреждение подколенного сухожилия. Не могу пока сказать, насколько все серьезно. Но признаюсь, что выпускать его в стартовом составе было рискованно. Будем надеяться, что все он восстановится быстро, без последствий", — приводит пресс-служба "святых" слова Хазенхюттля.