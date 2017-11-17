Главный тренер "Саутгемптона" высказался о возможном уходе ван Дейка

Теги саутгемптонмаурисио пеллегриновирджил ван дейк

Главный тренер "Саутгемптона" высказался о возможном уходе ван Дейка

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино высказался по поводу возможного ухода во время зимнего трансферного окна защитника Вирджила ван Дейка.

"Это рынок, речь идёт о деньгах, у всех есть своя цена. Поэтому никогда не знаешь, что произойдёт. Большие клубы располагают средствами, чтобы покупать игроков. Не мне это решать. Это вопрос к владельцам клуба. Я не могу повлиять на рынок. Каждый сконцентрирован на своих задачах. На данный момент все мысли ван Дейка связаны только с "Саутгемптоном" - цитирует наставника "святых" ESPN.

Напомним, что прошлым летом ван Дейка активно пытался купить "Ливерпуль", однако клубы не сумели договориться о сумме сделки.

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