Главный тренер "Саутгемптона" высказался о возможном уходе ван Дейка

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино высказался по поводу возможного ухода во время зимнего трансферного окна защитника Вирджила ван Дейка.

"Это рынок, речь идёт о деньгах, у всех есть своя цена. Поэтому никогда не знаешь, что произойдёт. Большие клубы располагают средствами, чтобы покупать игроков. Не мне это решать. Это вопрос к владельцам клуба. Я не могу повлиять на рынок. Каждый сконцентрирован на своих задачах. На данный момент все мысли ван Дейка связаны только с "Саутгемптоном" - цитирует наставника "святых" ESPN.

Напомним, что прошлым летом ван Дейка активно пытался купить "Ливерпуль", однако клубы не сумели договориться о сумме сделки.

Не пропустите: Полузащитник "Саутгемптона" Софьян Буфаль забил лучший гол АПЛ в октябре. | http://soccernews.ru