Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал открытое письмо болельщикам

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал открытое письмо болельщикамФото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал открытое письмо болельщикам перед начало чемпионата Европы-2020.

"Социальные сети были ключевым ресурсом в предоставлении нашим игрокам платформы для общения с болельщиками и были позитивным инструментом во многих отношениях. На самом деле, я чувствую, что это поколение сборной Англии ближе к болельщикам, чем то, что мы имели на протяжении десятилетий. Несмотря на поляризацию, которую мы наблюдаем в обществе, эти ребята по многим вопросам находятся на одной волне с вами.

Тем не менее, бывают моменты, когда срабатывают мои родительские инстинкты. Я ничего не могу с этим поделать. В конце концов, я достаточно взрослый, чтобы быть отцом для большинства моих игроков! Я вижу, как игроки берут в руки телефоны сразу после финального свистка, и я думаю: «Хм, это точно хорошая идея?» Чтение оскорбительных комментариев в «Твиттере» или «Инстаграме» никогда не поможет добиваться успеха.

Для наших игроков в интернете существуют реальные риски, и я всегда буду стремиться защитить их, но никогда не буду устанавливать правила о том, как и когда они используют свои учетные записи, находясь в расположении сборной. Я доверяю им и знаю, что они достаточно зрелы, чтобы принимать решения самостоятельно, делать то, что правильно для их психического здоровья, и продолжать быть силой добра, когда мы стремимся к лучшему обществу.

Последние 18 месяцев оказали дополнительное давление на всех. Раньше можно выплеснуть эмоции на выходе со стадиона или в пабе. Теперь это переносится в интернет. Я это понимаю. Однако есть вещи, которые я никогда не пойму. Зачем тебе втягивать кого-то в оскорбительный разговор? Почему вы решили оскорбить кого-то за что-то столь нелепое, как цвет его кожи? Почему?

К сожалению, для тех людей, которые ведут себя подобным образом, у меня есть плохие новости. Вы на проигравшей стороне. Мне ясно, что мы движемся к гораздо более терпимому и понимающему обществу, и я знаю, что наши ребята будут большой частью этого", – приводит слова Саутгейта The Players’ Tribune.

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