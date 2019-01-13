Главный тренер сборной Англии может возглавить "МЮ"

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Главный тренер сборной Англии может возглавить "МЮ"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Telegraph.

Клуб хочет подписать 48-летнего специалиста в случае отказа Маурисио Почеттино.

Осенью 2018-го Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA) до 2022 года с увеличением зарплаты с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.

Контракт текущего главного тренера "МЮ" Оле-Гуннара Сульшера рассчитан до июня 2019-го.

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