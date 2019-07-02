Главный тренер сборной Аргентины: "Иногда игроки команды говорят, что хотят выиграть трофей ради Месси"

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Главный тренер сборной Аргентины: "Иногда игроки команды говорят, что хотят выиграть трофей ради Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки-2019 ради Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.

"Все футболисты любят Месси настолько, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир только для него. Месси не хватает трофея со своей сборной", - сказал Скалони.

Напомним, завтра, 3 июля, состоится полуфинальный матч Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной.  Начало - в 03:30 мск. 

А еще: Тиаго Силва: "Месси - лучший футболист в истории"| http://soccernews.ru
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