Главный тренер сборной Аргентины: "Иногда игроки команды говорят, что хотят выиграть трофей ради Месси"
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки-2019 ради Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN.
"Все футболисты любят Месси настолько, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир только для него. Месси не хватает трофея со своей сборной", - сказал Скалони.
Напомним, завтра, 3 июля, состоится полуфинальный матч Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной. Начало - в 03:30 мск.
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