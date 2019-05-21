Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки

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Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, почему он не вызвал в нападающего "Интера" Мауро Икарди в команду для участия в Кубке Америки.

"Когда ты выбираешь игроков из большого списка, то порой бывают сомнения. Сложно сделать счастливым каждого. Но тренер старается всегда действовать во благо команды. У нас не было речи о том, чтобы кого-то не вызвать специально. Мы не перед кем не закрывали двери в национальную команду. Мне жаль тех, кто не попал в список, но мы могли выбрать только 23 игроков", - сказал Скалони на пресс-конференции.

Напомним, что Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Сборная Аргентины попала в группу В и сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Не пропустите: Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки. | http://soccernews.ru
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