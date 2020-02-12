Главный тренер сборной Армении Хашманян покинул свой пост
Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Армении.
Стороны встречались несколько раз, чтобы прийти к общему согласию. Глава ФФА поблагодарил тренера и пожелал ему удачи.
Кто займет пост Хашманяна пока не сообщается.
Специалист возглавил команду в ноябре 2019 года, однако уже через 13 дней после назначения команда проиграла Италии (1:9) в матче отбора к Евро-2020.
А еще: Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Иванович высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"
-
Караев, который находился на просмотре в ЦСКА, вернется в КАМАЗ
-
Иванович рассказал о целях "Зенита" на остаток сезона
-
Гендиректор "Сочи": "Ждем Кокорина до последнего"
-
Главный тренер сборной Армении Хашманян покинул свой пост
-
"Ливерпуль" готов купить Тимо Вернера
-
Goal.com: Суарес может восстановиться к полуфиналу Лиги Чемпионов
-
Матчи Лиги Чемпионов АФК и Кубка АФК перенесут на апрель из-за коронавируса
-
Каррера высказался о результатах АЕК в чемпионате Греции
-
"Челси" планирует в летнее трансферное окно купить игрока "Аякса"
-
Тихонов высказался по поводу результатов хавбека "Спартака" Гуса Тиля
-
Толиссо по окончании сезона может покинуть "Баварию"
-
В офисе "Енисея" проходят обыски
-
Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании
-
90min.com: "Тоттенхэм" интересуется Чаловым
-
"Милан" хочет пригласить Шевченко на пост главного тренера
-
"Спартак" отправился на третий сбор без Глушенкова и Баду
-
"Ливерпуль" хочет подписаться с ван Дейком новый контракт на улучшенных условиях
-
Краневиттер был заменен из-за повреждения в первом матче за "Монтеррей"
-
Неймар не примет участия в матче Кубка Франции с "Дижоном"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3