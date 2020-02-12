Главный тренер сборной Армении Хашманян покинул свой пост

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Главный тренер сборной Армении Хашманян покинул свой пост

Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Армении.

Стороны встречались несколько раз, чтобы прийти к общему согласию. Глава ФФА поблагодарил тренера и пожелал ему удачи.

Кто займет пост Хашманяна пока не сообщается.

Специалист возглавил команду в ноябре 2019 года, однако уже через 13 дней после назначения команда проиграла Италии (1:9) в матче отбора к Евро-2020. 

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