Главный тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Россией

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался после победы над национальной командой России в товарищеском матче.

"Очень доволен действиями моей команды. Не только из-за победы, но из-за качества игры, при этом у нас было очень мало времени на подготовку. Все 90 минут команда показывала характер, горжусь своими парнями. Это очень важная победа. У нас было ещё два-три убойных момента, которые мы должны были реализовывать, у России - лишь один. Я бы хотел отметить, что мы играли в комбинационный футбол. Не могу оценивать игру соперников, я обращаю внимание на свою команду. Против России мы сыграли хорошо, очень компактно действовали в обороне" - сказал Фода.

Напомним, что Австрия выиграла у России со счётом 1:0.

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