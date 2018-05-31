Главный тренер сборной Австрии прокомментировал победу над Россией
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался после победы над национальной командой России в товарищеском матче.
"Очень доволен действиями моей команды. Не только из-за победы, но из-за качества игры, при этом у нас было очень мало времени на подготовку. Все 90 минут команда показывала характер, горжусь своими парнями. Это очень важная победа. У нас было ещё два-три убойных момента, которые мы должны были реализовывать, у России - лишь один. Я бы хотел отметить, что мы играли в комбинационный футбол. Не могу оценивать игру соперников, я обращаю внимание на свою команду. Против России мы сыграли хорошо, очень компактно действовали в обороне" - сказал Фода.
Напомним, что Австрия выиграла у России со счётом 1:0.
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