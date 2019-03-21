Главный тренер сборной Бельгии: "Начало отборочного цикла - всегда испытание"

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Главный тренер сборной Бельгии: "Начало отборочного цикла - всегда испытание"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о предстоящем матче квалификация Евро-2020 против России.

"После проигрышного матча с Швейцарией (2:5), мы извлекли отличный урок. Завтра будет сложный матч с Россией.

Начало отборочного цикла - всегда испытание, которые мы хотим начать хорошо, однако в любом случае будет нелегко", - сказал Мартинес.

Сегодня, 21 марта, сборная Бельгия встретится с Россией в Брюсселем. Начало - в 22:45 (мск).

А еще: Германия и Сербия сыграли 1:1 в товарищеском матче| http://soccernews.ru

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