Главный тренер сборной Бельгии: "Начало отборочного цикла - всегда испытание"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о предстоящем матче квалификация Евро-2020 против России.
"После проигрышного матча с Швейцарией (2:5), мы извлекли отличный урок. Завтра будет сложный матч с Россией.
Начало отборочного цикла - всегда испытание, которые мы хотим начать хорошо, однако в любом случае будет нелегко", - сказал Мартинес.
Сегодня, 21 марта, сборная Бельгия встретится с Россией в Брюсселем. Начало - в 22:45 (мск).
А еще: Германия и Сербия сыграли 1:1 в товарищеском матче| http://soccernews.ru
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|19
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|20
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|Урал
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|Уфа
|20
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