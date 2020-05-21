Главный тренер сборной Бельгии оценил перспективы Азара в "Реале"

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Главный тренер сборной Бельгии оценил перспективы Азара в "Реале"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о результативности хавбека "Реала" и национальной команды Эдена Азара.

"Не сомневаюсь, что Азару удастся выиграть "Золотой мяч" будучи игроком "Реала". Бывает, что в новом клубе сначала не получается, но со временем понимаешь, что значит играть за столь великий клуб.

Азар редко пропускает матчи. В "Челси" он пропустил всего 18 встреч за 8 лет. Он точно добьется успеха", - передает слова Мартинеса AS.

Напомним, футболист находился в лазарете с 22 февраля, то есть он пропустил 2,5 месяца.

Прошлым летом "Реал" купил игрока у "Челси" за 100 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 15 матчах.

Не пропустите: Фабрегас высказался о перспективах Азара в "Реале". | http://soccernews.ru
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