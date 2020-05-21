Главный тренер сборной Бельгии оценил перспективы Азара в "Реале"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о результативности хавбека "Реала" и национальной команды Эдена Азара.
"Не сомневаюсь, что Азару удастся выиграть "Золотой мяч" будучи игроком "Реала". Бывает, что в новом клубе сначала не получается, но со временем понимаешь, что значит играть за столь великий клуб.
Азар редко пропускает матчи. В "Челси" он пропустил всего 18 встреч за 8 лет. Он точно добьется успеха", - передает слова Мартинеса AS.
Напомним, футболист находился в лазарете с 22 февраля, то есть он пропустил 2,5 месяца.
Прошлым летом "Реал" купил игрока у "Челси" за 100 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 15 матчах.
Не пропустите: Фабрегас высказался о перспективах Азара в "Реале". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Гент
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|29
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|Антверпен
|29
|53
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|Стандард Льеж
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|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
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|Ред Стар Ваасланд
|29
|20