Главный тренер сборной Бельгии заявил, что Азар пропустит около трех месяцев

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Главный тренер сборной Бельгии заявил, что Азар пропустит около трех месяцев

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит около трех месяцев из-за травма.

У футболиста диагностирована трещина в малоберцовой кости. Эту травму он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1).

"У нас хорошо налажена связь с медицинским штабом "Реала", мы очень переживаем за Эдена. Жаль, что травма случилась перед такой важной игрой - против "Манчестер Сити".

Очень огорчены, так как это повреждение выведет его из строя как минимум на три месяца. Такой футболист, как Эден, всегда должен быть на поле", - передает слова Мартинеса Sport.es.

Стоит отметить, что бельгиец совсем недавно вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не играл 2,5 месяца.

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