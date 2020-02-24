Главный тренер сборной Бельгии заявил, что Азар пропустит около трех месяцев
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит около трех месяцев из-за травма.
У футболиста диагностирована трещина в малоберцовой кости. Эту травму он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:1).
"У нас хорошо налажена связь с медицинским штабом "Реала", мы очень переживаем за Эдена. Жаль, что травма случилась перед такой важной игрой - против "Манчестер Сити".
Очень огорчены, так как это повреждение выведет его из строя как минимум на три месяца. Такой футболист, как Эден, всегда должен быть на поле", - передает слова Мартинеса Sport.es.
Стоит отметить, что бельгиец совсем недавно вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не играл 2,5 месяца.
Не пропустите: Экс-арбитр прокомментировал эпизод, в котором "Реал" требовал пенальти в ворота "Леванте". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Форвард "Байера" Фолланд в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы
-
Алькантара: "Бавария" больше, чем просто клуб. Это моя семья"
-
Аршавин поделился своим мнением о киберспорте
-
В Англии и Шотландии ввели запрет на игру головой на тренировках для детей до 12 лет
-
Уткин рассказал, что может помешать "Зениту" стать чемпионом России
-
Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!
-
"Айнтрах" готов отпустить Ребича в "Милан" за 40 миллионов евро
-
"Крылья Советов" уступили СКА на Кубке ФНЛ в серии пенальти
-
Матч "Интер" - "Ювентус" может пройти без болельщиков из-за коронавируса
-
"Милан" готов подписать трехлетний контракт с Рангником
-
"Болонья" готова продлить контракт с 38-летним форвардом Паласио
-
Гаттузо рассказал, чего ждет от матча "Наполи" с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
Тер Штеген поделился ожиданиями от выступления "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ
-
Виктор Гончаренко подвел итоги сборов ЦСКА в Испании
-
Уткин: "От всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион"
-
Главный тренер сборной Бельгии заявил, что Азар пропустит около трех месяцев
-
1
Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"
-
Клопп высказался на тему того, что "Ливерпуль" называют лучшей в мире
-
Чемпионат Южной Кореи перенесён из-за коронавируса
-
Симеоне может возглавить "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|27
|64
|2
|Гент
|27
|55
|3
|Стандард Льеж
|27
|48
|4
|Шарлеруа
|27
|48
|5
|Антверпен
|27
|47
|6
|Генк
|27
|41
|7
|Мехелен
|27
|40
|8
|Андерлехт
|27
|37
|9
|Зульте-Варегем
|27
|35
|10
|Мукрон Перувелз
|27
|33
|11
|Кортрийк
|27
|32
|12
|Сент-Трюйден
|27
|32
|13
|Эупен
|27
|26
|14
|Остенде
|27
|22
|15
|Серкль Брюгге
|27
|20
|16
|Ред Стар Ваасланд
|27
|20