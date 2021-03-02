Главный тренер сборной Бразилии не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших в мире

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, кого он считает тремя лучших футболистов в мире на данный момент. Стоит отметить, что бразилец не включил в топ-3 аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Лучшим я считаю Неймара, на второе место поставлю Левандовски, а третье - отдан де Брюйне. До травмы Неймар, по его собственным словам, был в фантастической форме. Левандовски является потрясающим форвардом, а де Брюйне делает на поле то, что другим не под силу", - приводит слова Тите пресс-служба ФИФА.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 32 матча, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 26 забитых мячей и три голевых паса в 29 поединках.

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