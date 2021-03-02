Главный тренер сборной Бразилии не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших в мире
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, кого он считает тремя лучших футболистов в мире на данный момент. Стоит отметить, что бразилец не включил в топ-3 аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Лучшим я считаю Неймара, на второе место поставлю Левандовски, а третье - отдан де Брюйне. До травмы Неймар, по его собственным словам, был в фантастической форме. Левандовски является потрясающим форвардом, а де Брюйне делает на поле то, что другим не под силу", - приводит слова Тите пресс-служба ФИФА.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 32 матча, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 26 забитых мячей и три голевых паса в 29 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14