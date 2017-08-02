Главный тренер сборной Бразилии прокомментировал скорый переход Неймара в ПСЖ

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал скорый переход капитана "селесао" Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

"Переход Неймара в ПСЖ принесёт пользу сборной Бразилии. Когда на поле одновременно играют Дани Алвес, Тьяго Силва, Маркиньос или Лукас Моура, это позволяет игрокам лучше взаимодействовать. В конечном итоге это приносит пользу сборной. Неймару будет легко адаптироваться во Франции, ведь в команде много бразильцев" - цитирует Тите Sport.es.

Напомним, что ПСЖ заплатит за Неймара 222 миллиона евро, что станет новым трансферным рекордом.

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