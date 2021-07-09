Главный тренер сборной Бразилии рассказал как будет играть против Месси в финале Кубка Америки

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Главный тренер сборной Бразилии рассказал как будет играть против Месси в финале Кубка АмерикиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бразилии Тите перед финальным матчем Кубка Америки с Аргентиной рассказал о том, как его команда будет играть против Лионеля Месси.

"Я знаю, как нужно играть против Месси, однако не буду об этом рассказывать. Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем опекать Месси.

Два кумира мирового футбола встретятся в финале. Говорить о Месси и Неймаре – значит, говорить о совершенстве, мастерстве, технике, физических и ментальных данных, а также о невероятных креативных способностях.

Нас ждет великолепное шоу", – сказал специалист.

Сборная Бразилии сыграет против сборной Аргентины 11 июля, в 03:00 (мск).

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