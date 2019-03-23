Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал матч отборочного турнира Евро 2020 против Англии (0:5).



"Хочу поздравить сборную Англии. Они молодцы, отличная команда и сильные игроки. Пять голов в наши ворота - это жестко. Несмотря на то, что мы пропустили много голов, мои игроки хорошо работали. Мы допускали глупые ошибки.

Сборная Англия - это очень высокий уровень, но мы их не испугались. В этой команде играют молодые и быстрые футболисты. Мы даже не успевали ответить им", - сказал Шилгавы.

Следующий матч сборной Чехии состоится 26 марта против сборной Бразилии. Начало - в 22:45 (мск).

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