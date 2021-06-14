Главный тренер сборной Чехии высказался после победы над Шотландией

Фото: инстаграм сборной Чехии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги победного матча чемпионата Европы против команды Шотландии.

"Решающим фактором было то, что мы сдержали натиск хозяев в начале встречи. Потом постепенно нащупали свою игру и открыли счет. Второй гол Патрика Шика нас окончательно успокоил, и мы довели дело до победы", — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии.

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