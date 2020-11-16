Главный тренер сборной Чили извинился перед "Интером" за травму Алексиса Санчеса

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда извинился перед "Интером" за травму нападающего Алексиса Санчеса.



Ранее миланцы и Федерация футбола Чили устроили конфронтацию из-за повреждения игрока, так как главный тренер обвинил "Интер" в травме футболиста.



"Я очень уважаю "Интер". Возможно, мне не стоило говорить такие вещи. Заниматься вопросом здоровья игроков должны медицинские специалисты, приношу извинения", - передает Руэду Calciomercato.

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