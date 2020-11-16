Главный тренер сборной Чили извинился перед "Интером" за травму Алексиса Санчеса
Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда извинился перед "Интером" за травму нападающего Алексиса Санчеса.
Ранее миланцы и Федерация футбола Чили устроили конфронтацию из-за повреждения игрока, так как главный тренер обвинил "Интер" в травме футболиста.
"Я очень уважаю "Интер". Возможно, мне не стоило говорить такие вещи. Заниматься вопросом здоровья игроков должны медицинские специалисты, приношу извинения", - передает Руэду Calciomercato.
Не пропустите: Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главный тренер сборной Чили извинился перед "Интером" за травму Алексиса Санчеса
-
Манчини хочет попасть на матч "Зенит" - "Лацио". Сейчас у него коронавирус
-
Голкипер Сафонов надеется, что ему удастся попасть в основной состав сборной России
-
Моуринью: "Удивительная неделя футбола и абсолютная безопасность"
-
Сафонов рассказал о своем самочувствии
-
Наставник Португалии Сантуш поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Хорватией
-
Сборная России прибыла в Белград на матч с Сербией
-
"Зенит" показал видео с тренировки Малкома
-
Жена Зинченко: "Если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе"
-
Новичок "Динамо" Варела рассказал о тренировках под руководством Зидана
-
"Ливерпуль", возможно, не будет покупать новых защитников этой зимой
-
Месси отреагировал на завершение карьеры Гаго и Маскерано
-
ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса
-
Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты
-
Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы
-
Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)
-
Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"
-
Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"
-
ЦСКА намерен избавиться от Васина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17