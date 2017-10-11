Главный тренер сборной Чили Пицци уходит в отставку

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Главный тренер сборной Чили Пицци уходит в отставку

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после невыхода своей команды на ЧМ-2018 анонсировал свою отставку.

"По поводу будущего, как я уже говорил ранее, в случае невыполнения задачи мой контракт расторгается. Я выбирал состав, определял тактику, поэтому всю ответственность беру на себя" - приводит слова 49-летнего специалиста Goal.com.

Напомним, что под руководством Пицци сборная Чили выиграла Кубок Америки-2016. | http://soccernews.ru

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