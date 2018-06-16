Главный тренер сборной Дании: "Сегодня повезло нам, может, в следующей игре повезёт Перу"

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Главный тренер сборной Дании: "Сегодня повезло нам, может, в следующей игре повезёт Перу"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде дал комментарии после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Перу.

"Перу - сильная команда. Мы увидели, как хорошо они играют. Cначала мы прощупывали их. Через десять минут заиграли чуть лучше, но не выжали из этого никакого преимущества. Начали играть через длинные передачи, но результата от этого не было. Нас несколько пугала и атмосфера, давила на нас. На трибунах было очень горячо. Возможно, мы были не готовы к этому. Честно говоря, перуанцы заслуживали большего. Сегодня повезло нам. Может, в следующей игре повезёт им" - сказал Харейде.

Не пропустите видеообзор матча Перу - Дания. | http://soccernews.ru

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