Главный тренер сборной Дании: "В игре сборной Франции ничего особенного"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде считает, что у сборной Франции нет шансов на победу на Чемпионате Мира-2018.

"Сборная Франции стоит поработать над командной игрой. У французом больше нет такого лидера, как Зидан, который знал, как сплотить команду. Команды с вершины рейтинга ФИФА являются лучшими на чемпионате мира, только не в случае с Францией. Я видел игру французов ​​против Польши и Швеции в Стокгольме. Ничего особенного", - сказал он.

Первенство мира в этом году пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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