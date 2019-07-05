Главный тренер сборной Египта заявил, что Салах заслуживает получить "Золотой мяч"

Теги египетмохамед салах

Главный тренер сборной Египта заявил, что Салах заслуживает получить "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре заявил, что Мохамед Салах заслуживает получить "Золотой мяч". Об этом сообщает Cadena Ser.

Отметим, что "Золотой мяч" ранее выигрывал лишь один представитель Африки - Джордж Веа, получивший трофей в 1995 году. 

"Салах невероятный футболист, он скоромный и хороший товарищ для своих одноклубников. Он очень старается и заслуживает получить "Золотой мяч". Он выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем". Если он выиграет с Египтом Кубок Африки, никто не сможет отобрать у него "Золотой мяч", - сказал Акирре.

Сборная Египта на Кубка Африки пробилась в 1/8 финала, где сыграет с ЮАР.

Не пропустите: Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов