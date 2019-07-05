Главный тренер сборной Египта заявил, что Салах заслуживает получить "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре заявил, что Мохамед Салах заслуживает получить "Золотой мяч". Об этом сообщает Cadena Ser.

Отметим, что "Золотой мяч" ранее выигрывал лишь один представитель Африки - Джордж Веа, получивший трофей в 1995 году.

"Салах невероятный футболист, он скоромный и хороший товарищ для своих одноклубников. Он очень старается и заслуживает получить "Золотой мяч". Он выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем". Если он выиграет с Египтом Кубок Африки, никто не сможет отобрать у него "Золотой мяч", - сказал Акирре.

Сборная Египта на Кубка Африки пробилась в 1/8 финала, где сыграет с ЮАР.

Не пропустите: Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций| http://soccernews.ru