Главный тренер сборной Финляндии высказался о Еременко

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Главный тренер сборной Финляндии высказался о Еременко

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва заявил, что футболист Роман Еременко может вернуться в национальную команду. 

"Мы очень долго общались и футболист сообщил мне, что он готов вернуться в сборную. Он понимает, что должен показывать соответствующий уровень игры. Еременко умеет хорошо играть, ему нужно больше практики", - отметил Канерва.

Футболист летом 2018 вернулся к футболу после 2-ух лет дисквалификации.

Еременко недавно перешел из "Спартака" в "Ростов". 

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