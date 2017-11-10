Главный тренер сборной Греции: "Мы создавали моменты у ворот соперника, но результат закономерен"

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе подвел итоги первого стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Хорватии (1:4).

"Мы создавали моменты у ворот соперника, но результат закономерен. Будет непросто после такого поражения. Хорватия в гораздо лучшем положении. При определенной доле везения мы могли бы сделать счет 4:2, и это было бы приятней.

В ответной игре мы должны выглядеть намного лучше. Должны справиться с Хорватией в центре поля. Тогда можем надеяться на победу", - отметил он.

Ответная игра состоится 12 ноября на поле греков. | http://soccernews.ru