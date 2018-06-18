Главный тренер сборной Хорватии намерен досрочно отправить домой форварда Николу Калинича
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич намерен досрочно отправить домой форварда своей команды Николу Калинича.
Так, по сведениям FootMercato, 30-летний нападающий "клетчатых" отказался выходить на замену в игре стартового тура Чемпионата Мира против команды Нигерии из-за болей в спине. Однако наставник балканской сборной посчитал, что игрок просто остался обижен, так как не попал в стартовый состав команды на игру. Ожидается, что уже сегодня Далич объявит о своем решении.
Напомним, Месси требует изменений в составе сборной Аргентины перед игрой с Хорватией. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва темных лошадок: Польша сразится с Сенегалом во втором матче группы "H"
-
Главные новости дня: 18 июня
-
Египет и звездный Салах: сборная России проведет второй матч на домашнем чемпионате мира
-
Колумбия встретится с Японией в матче первого тура группы Н
-
Дневник Чемпионата Мира. День пятый: крупная победа Бельгии, VAR снова в деле, а Кейн наконец-то феерит за сборную
Лента новостей
-
Эктор Купер: "Будет здорово, если россияне сосредоточатся только на Салахе"
-
"Барселона" решила, куда потратит деньги, сэкономленные на сорвавшемся трансфере Гризманна
-
"Ювентус" купит за 40 миллионов евро игрока сборной Португалии
-
"Лестер" отрицает интерес к защитнику "Локомотива"
-
Салах подтвердил готовность сыграть против сборной России
-
Вентура рассказал о своей самой большой ошибке
-
Павон: "Аргентина провалила старт Чемпионата Мира"
-
Бердыев оценил шансы сборной России в матче с Египтом
-
El Mundo Deportivo включило Головина в число лучших молодых игроков на старте ЧМ
-
"Челси" согласовал с Конте сумму компенсации за расторжение контракта
-
Кот-оракул Чемпионата Мира-2018 Ахилл дал прогноз на матч Россия - Египет
-
"Барселона" обсудит на клубном уровне подписание четырех игроков
-
Бердыев: "Не думаю, что Головин намного слабее полузащитников "Ювентуса"
-
Левандовски поставил условие "Челси"
-
Эмери надеется сохранить Бельерина в "Арсенале"
-
Неймар примет решение по своему будущему после Чемпионата Мира
-
ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по Головину
-
Британские журналисты расхвалили русский народ после случая в Волгограде
-
"Реал" определился с главной альтернативой Алиссону
-
Иско: "Не думаю, что смогу выиграть "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0