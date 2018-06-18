Главный тренер сборной Хорватии намерен досрочно отправить домой форварда Николу Калинича

Теги хорватияникола калинич

Главный тренер сборной Хорватии намерен досрочно отправить домой форварда Николу КалиничаГлавный тренер сборной Хорватии Златко Далич намерен досрочно отправить домой форварда своей команды Николу Калинича.

Так, по сведениям FootMercato, 30-летний нападающий "клетчатых" отказался выходить на замену в игре стартового тура Чемпионата Мира против команды Нигерии из-за болей в спине. Однако наставник балканской сборной посчитал, что игрок просто остался обижен, так как не попал в стартовый состав команды на игру. Ожидается, что уже сегодня Далич объявит о своем решении.

Напомним, Месси требует изменений в составе сборной Аргентины перед игрой с Хорватией. | soccernews.ru

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