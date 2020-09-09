Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение от Франции в Лиге наций

Теги златко даличхорватияфранция

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение от Франции в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении своей команды в матче Лиги наций с Францией (2:4).

"Мы провели хорошие 43 минуты, по мотом потеряли концентрацию и дважды пропустили, это нас огорчило. Во втором тайме снова хорошо играли.Мы сравняли счет, но затем пропустили с углового, и этот мяч стал решающим", - передает слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции с 6 баллами делит 1-2 места в группе 3 с Португалией. У Хорватии 0 баллов.

А еще: Сборная Франции уверенно обыграла Хорватию в Лиге наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов