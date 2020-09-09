Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение от Франции в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении своей команды в матче Лиги наций с Францией (2:4).

"Мы провели хорошие 43 минуты, по мотом потеряли концентрацию и дважды пропустили, это нас огорчило. Во втором тайме снова хорошо играли.Мы сравняли счет, но затем пропустили с углового, и этот мяч стал решающим", - передает слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции с 6 баллами делит 1-2 места в группе 3 с Португалией. У Хорватии 0 баллов.

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